Против чего протистует Герасим своим уходом в деревню? прошу ,

Литература
Против чего протистует Герасим своим уходом в деревню? прошу ,
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