Решите задачи. От Москвы до Йошкар-Олы 870 км. Скорый и товарный поезда вышли однов??еменно навстречу друг другу из этих городов. который поезд шёл 6 часов со скоростью 85 км/ч Какое расстояние прошёл до встречи торговый поезд?

Математика

Решите задачи. От Москвы до Йошкар-Олы 870 км. Скорый и товарный поезда вышли однов??еменно навстречу друг другу из этих городов. который поезд шёл 6 часов со скоростью 85 км/ч Какое расстояние прошёл до встречи торговый поезд?

Автор: Гость