Решите задачи. От Москвы до Йошкар-Олы 870 км. Скорый и товарный поезда вышли однов??еменно навстречу друг другу из этих городов. который поезд шёл 6 часов со скоростью 85 км/ч Какое расстояние прошёл до встречи торговый поезд?
Математика
Решите задачи. От Москвы до Йошкар-Олы 870 км. Скорый и товарный поезда вышли однов??еменно навстречу друг другу из этих городов. который поезд шёл 6 часов со скоростью 85 км/ч Какое расстояние прошёл до встречи торговый поезд?
Ответ(ы):
Гость:
Найдём расстояние, которое прошел скорый поезд до встречи: 6*85=510км Зная общее расстояние, не составит труда вычислить путь товарного поезда: 870-510=360 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Решите задачи. От Москвы до Йошкар-Олы 870 км. Скорый и товарный поезда вышли однов??еменно навстречу друг другу из этих городов. который поезд ш...
Русский язык
Русский язык