Решите задачи. От Москвы до Йошкар-Олы 870 км. Скорый и товарный поезда вышли однов??еменно навстречу друг другу из этих городов. который поезд шёл 6 часов со скоростью 85 км/ч Какое расстояние прошёл до встречи торговый поезд?

Математика
Решите задачи. От Москвы до Йошкар-Олы 870 км. Скорый и товарный поезда вышли однов??еменно навстречу друг другу из этих городов. который поезд шёл 6 часов со скоростью 85 км/ч Какое расстояние прошёл до встречи торговый поезд?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Найдём расстояние, которое прошел скорый поезд до встречи: 6*85=510км Зная общее расстояние, не составит труда вычислить путь товарного поезда: 870-510=360 км
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