На переяславской раде 8 января 1654 года русскую делегацию возглавлял а) В.бутурлин б) И. хованский в) Ф. шереметов г) Б. морозов 2) в грамоте царя михаила федоровича, выданной семье ивана сусанина, о подвиге героя говорил...

История

На переяславской раде 8 января 1654 года русскую делегацию возглавлял а) В.бутурлин б) И. хованский в) Ф. шереметов г) Б. морозов 2) в грамоте царя михаила федоровича, выданной семье ивана сусанина, о подвиге героя говорилось, что ог.. а) не выдал местонахождение будущего царя б) завел вражеское войско в лесные дебри в) убил командира вражеского отряда г) взорвал себя вместе врагами 3) со стороны россии переговоры с речью посполитой, за ап закончившиеся андрусовским перемирием в 1667 году, вел.. а) ф. ртищев б) а. ордин-нащокин в) б.морозов г) а. матвеев 4) командующим русской армией во время крымских походов 1687 и 1689 годов был.. а) в. голицын б) п. гордон в) г.ремодановский г) и. хованский

Автор: Гость