На первой полке в 3 раза больше чем на второй это на 18 книг больше чем на второй ско??ько книг на каждой полке

Математика

На первой полке в 3 раза больше чем на второй это на 18 книг больше чем на второй ско??ько книг на каждой полке

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