На первой полке в 3 раза больше чем на второй это на 18 книг больше чем на второй ско??ько книг на каждой полке
Математика
На первой полке в 3 раза больше чем на второй это на 18 книг больше чем на второй ско??ько книг на каждой полке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18+3=21(к.)на первой полке Ответ:21 книга на первой полке и 18 книг на второй полке
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