На платье для первой куклыбыло израсходовано 6 двадцать пятых м ткани , а на платье для второй куклы- 9 двадцать пятых м ткани . сколько ткани было израсходавано на оба платья? на сколько больше ткани израсходавано на платье вт...
Математика
На платье для первой куклыбыло израсходовано 6 двадцать пятых м ткани , а на платье для второй куклы- 9 двадцать пятых м ткани . сколько ткани было израсходавано на оба платья? на сколько больше ткани израсходавано на платье второй куклы, чем на платье первой куклы?
Ответ(ы):
Гость:
6/25+9/25=15/25 м на 2 платья 9/25-6/25=3/25 м израсходованно больше
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