Составьте с данными словосочетаниями сложные предложения с любыми союзами . Самы?? короткий путь

Русский язык
Составьте с данными словосочетаниями сложные предложения с любыми союзами . Самы?? короткий путь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нам объяснили,что это был самый короткий путь к городу.По карте мы нашли не только как выйти к морю, но еще мы разглядели самый короткий путь к нему.
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