На плоскости через точку А проведено пять прямых.Какое наибольшее количество прямых углов может при этом образоваться?
Алгебра
На плоскости через точку А проведено пять прямых.Какое наибольшее количество прямых углов может при этом образоваться?
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ответ:может образоваться 8 прямых углов
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