к каким последствиям может привести несоблюдение культурных норм?

да могут посадить в тюрьму . дать штрав. опозориться перед людьми

Гость: Гость:

Тем что к самой деградации а анархии в обществе. Культурные нормы-это регуляторы, выработанные обществом для поддержания равновесия и адаптивности и к полному обескультуриванию.