к каким последствиям может привести несоблюдение культурных норм?
География
к каким последствиям может привести несоблюдение культурных норм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да могут посадить в тюрьму . дать штрав. опозориться перед людьми
Гость:
Тем что к самой деградации а анархии в обществе. Культурные нормы-это регуляторы, выработанные обществом для поддержания равновесия и адаптивности и к полному обескультуриванию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Алгебра
виктор купил мотоцикл за 15 000. Позже он решил продать его на 18% дешевле,чем купил. За сколько рублей Виктор решил продать мотоцикл?
Математика
Бригада из 4 швей за 28 дней пошила 560 клмплектов белья.За сколько дней пошьют 300 комплектов белья бригада из 6 швей,если будует работать с такой...
Химия
какой объем водорода необходимо затратить на полное восстановление 80 кг оксида меди 2 . схема уравнения химической реакции CuO+H2->Cu+H2O