к каким последствиям может привести несоблюдение культурных норм?

География
к каким последствиям может привести несоблюдение культурных норм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да могут посадить в тюрьму . дать штрав. опозориться перед людьми
Гость:
Тем что к самой деградации а анархии в обществе. Культурные нормы-это регуляторы, выработанные обществом для поддержания равновесия и адаптивности и к полному обескультуриванию.
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