какой объем водорода необходимо затратить на полное восстановление 80 кг оксида меди 2 . схема уравнения химической реакции CuO+H2- больше Cu+H2O

Химия

какой объем водорода необходимо затратить на полное восстановление 80 кг оксида меди 2 . схема уравнения химической реакции CuO+H2- больше Cu+H2O

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