какой объем водорода необходимо затратить на полное восстановление 80 кг оксида меди 2 . схема уравнения химической реакции CuO+H2- больше Cu+H2O
Химия
какой объем водорода необходимо затратить на полное восстановление 80 кг оксида меди 2 . схема уравнения химической реакции CuO+H2- больше Cu+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuO+H2=Cu+H2O 1 1 n(CuO)=80кг:80кг/кмоль=1кмоль;n(H2)=1кмоль;V(H2)=1кмоль*22,4м.куб./кмоль=22,4 м.куб.
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