Длина прямоугольника в 2 раза больше ширины.Чему равна площадь прямоугольника, если его периметр равен 30 см?

Математика

Длина прямоугольника в 2 раза больше ширины.Чему равна площадь прямоугольника, если его периметр равен 30 см?

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