Длина прямоугольника в 2 раза больше ширины.Чему равна площадь прямоугольника, если его периметр равен 30 см?
Математика
Длина прямоугольника в 2 раза больше ширины.Чему равна площадь прямоугольника, если его периметр равен 30 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ширина х ,длина 2х периметр равен 2(ширина+длина) 30= 2(2х+х) 30=4х+2х 6х=30 х=5(ширина) длинна 5*2=10 плошадь равна произведению ширины и длинны 10*5=50см(в квадрате) ответ:50 см(в квадрате)
Гость:
Пусть х см ширина, тогда 2х см ширина, 2*(х+2х) периметр что по условию задачи составляет 30 см. 2(х+2х)=30 2х+4х=30 6х=30 х=5 5 см ширина 2*5=10 см длина 5*10=50 см(в квадрате) площадь Ответ: 50 см (в квадрате)
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