как по-вашему мнению,более эффективно бороться с вредными привычками?а зачем с ними бороться?

География
как по-вашему мнению,более эффективно бороться с вредными привычками?а зачем с ними бороться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да как зачем например курение  уже привекнешь и плохо будет бросить
Гость:
Я думаю нужно бороться с вредными привычками, т.к они наносят один вред для организма. Ну во первых должна сила воли для того чтобы бороться, надо заставить себя, заняться спортом. а если тяжёлое состояние то обратиться если алкоголь наркозависимость в специальную больницу. Зачем же нужно бороться?! при попадении в организм при курении является сильнейшим ядом который резко сужает кровеносные совуды повышение кровяного давления способствует развитию сердечно сосудистых заболеваний. ухудшение папяти и внимания. спиртные напитки, при попадении алкоголя в кровь вначале вводит их в состояние наркоза мозговые клетки постепенно умирают при хроническом алкоголизме. алкоголь влияет на все органы ашего организма.
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