№5.В бочонке было 1,8т кг меда.за ужином винни-пух сьел пять девятых этого количества,а остальное поделил между иа-иа и пятачком поровну.сколько меда досталось каждому из друзей Винни?

Математика

№5.В бочонке было 1,8т кг меда.за ужином винни-пух сьел пять девятых этого количества,а остальное поделил между иа-иа и пятачком поровну.сколько меда досталось каждому из друзей Винни?

Автор: Гость