№5.В бочонке было 1,8т кг меда.за ужином винни-пух сьел пять девятых этого количества,а остальное поделил между иа-иа и пятачком поровну.сколько меда досталось каждому из друзей Винни?
Математика
№5.В бочонке было 1,8т кг меда.за ужином винни-пух сьел пять девятых этого количества,а остальное поделил между иа-иа и пятачком поровну.сколько меда досталось каждому из друзей Винни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1.8 : 9 *5=1(т) Съел Винни пух. 2. 1.8-1=0.8 (т) Осталось Иа-Иа и Пятачку. 3. 0.8 : 2 = 0.4(т) Ответ: Иа-Иа получил 0.4 тонны меда, и Пятачок получил 0.4 тонны меда.
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