Бригада из 4 швей за 28 дней пошила 560 клмплектов белья.За сколько дней пошьют 300 комплектов белья бригада из 6 швей,если будует работать с такой же продуктивностью?

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за один день четырьмя швеями изготавливается 560:28=20комплектов. одной швеей в день изготавливается 20:4=5 комплектов за 1 день шестью швеями будет изготавливаться 6*5=30 комплектов. 300:30=10 дней потребуется для изготовления 300комплектов шестью швеями