Бригада из 4 швей за 28 дней пошила 560 клмплектов белья.За сколько дней пошьют 300 комплектов белья бригада из 6 швей,если будует работать с такой же продуктивностью?
Математика
Бригада из 4 швей за 28 дней пошила 560 клмплектов белья.За сколько дней пошьют 300 комплектов белья бригада из 6 швей,если будует работать с такой же продуктивностью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за один день четырьмя швеями изготавливается 560:28=20комплектов. одной швеей в день изготавливается 20:4=5 комплектов за 1 день шестью швеями будет изготавливаться 6*5=30 комплектов. 300:30=10 дней потребуется для изготовления 300комплектов шестью швеями
Гость:
1) 560: 28=20 (комп.) 4 швеї за 1 день. 2) 20:4=5 (комп.) 1 швея за 1 день. 3) 6*5=30 (комп.) 6 швей за 1 день. 4) 300:30=10 (дн.) Відповідь: 300 компектів пошиють 6 швей за 10 днів.
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