На полдник малышам в детском саду дают один вид фруктов, выпечки и напиток. У повара есть два вида выпечки печенье и пряники два вида напитков компот и кисель. Сможет ли он приготовить разные полдники для восьми групп?

Математика

На полдник малышам в детском саду дают один вид фруктов, выпечки и напиток. У повара есть два вида выпечки печенье и пряники два вида напитков компот и кисель. Сможет ли он приготовить разные полдники для восьми групп?

Автор: Гость