На полдник малышам в детском саду дают один вид фруктов, выпечки и напиток. У повара есть два вида выпечки печенье и пряники два вида напитков компот и кисель. Сможет ли он приготовить разные полдники для восьми групп?
Математика
На полдник малышам в детском саду дают один вид фруктов, выпечки и напиток. У повара есть два вида выпечки печенье и пряники два вида напитков компот и кисель. Сможет ли он приготовить разные полдники для восьми групп?
Ответ(ы):
Гость:
Фрукт+Печение+Компот Фрукт+Печение+Кисель Фрукт+Пряники+Компот Фрукт+Пряники+Кисель, всего 4 значит нет!
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