"Где же мне пригодится эта алгебра/геометрия в жизни ?" Небольшое сочинение-рассуждение на тему "Где же мне пригодится эта алгебра/геометрия в жизни ?" Можно привести примеры. Или же придумать свою необычную фантастическую...

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«Где же мне пригодится в жизни эта треклятая алгебра или геометрия?!» - вопрос, которым задавался в жизни практически любой (если не каждый) школьник, а то и студент. Действительно. Зачем? Как нам в жизни пригодится алгебра? Придем в магазин и попросим «где-нибудь 3х*3х-5х+4=0 килограмм яблочек, не волнуйтесь, дискриминант я уже вычислил»? Популярный довод о том, что математика поможет подсчитать сумму покупок в магазине, вызывает только смех, потому что для этого достаточно курса первых пяти классов, так смысл идти дальше? Да и смысл изучать геометрию? Но только столкнувшись с по-настоящему взрослой жизнью, можно понять, что некоторые вещи все-таки пригодятся в жизни. Мы это поймем, лишь столкнувшись с трудом работы по заполнению квитанций. Поймем тогда, когда поймем ад планировки семейного бюджета. Ощутим на себе прелесть ползаний с рулеткой по всей квартире в попытках высчитать, сколько рулонов обоев пригодится для спальни. Возьмем ипотеку и будем судорожно пытаться высчитать, сколько же еще осталось. Будем высчитывать своему ребенку площадь треугольника для его домашнего задания, дрожащими руками наливать валерьянку в стакан и пытаться вспомнить хоть что-то из материалов 5-9 классов. Однажды мы поймем, как мы ошибались, что нам не пригодится алгебра и геометрия. Поймем. Но, увы, не сейчас.