Почему южная Америка самый влажный материк земли?
География
Почему южная Америка самый влажный материк земли?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что она в таком поясе находиться, и ее экватори не пересекает
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