Ежедневно на поливку огорода расходовали 3 ведра воды утром и 6 вёдер вечером. Сколько вёдер воды израсходовали за 4 дня? Решить задачу двумя способами. ...*...+...*...=.. .. ;(...+...)*...=.. ..
Математика
Ежедневно на поливку огорода расходовали 3 ведра воды утром и 6 вёдер вечером. Сколько вёдер воды израсходовали за 4 дня? Решить задачу двумя способами. ...*...+...*...=.. .. ;(...+...)*...=.. ..
Ответ(ы):
Гость:
3+6=9 ведер за один день 9*4=36 за четыре дня
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Математика