99/11= надо расписать правильно решение
Математика
99/11= надо расписать правильно решение
Ответ(ы):
Гость:
99/11=9*11/11=9 Тк 11 и 11 сокращаются
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