Турист прошел 15 км за 3 ч. С какой скоростью он шел ? __________________________________________________________________________________________________________________ Ответ:
Математика
Турист прошел 15 км за 3 ч. С какой скоростью он шел ? __________________________________________________________________________________________________________________ Ответ:
Ответ(ы):
Гость:
Если турист прошел 15 км. за 3 ч то его скорость равна 15 км : 3 ч =5 км/ч
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