Турист прошел 15 км за 3 ч. С какой скоростью он шел ? __________________________________________________________________________________________________________________ Ответ:

Математика
Турист прошел 15 км за 3 ч. С какой скоростью он шел ? __________________________________________________________________________________________________________________ Ответ:
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если турист прошел 15 км. за 3 ч то его скорость равна  15 км : 3 ч =5 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольника 9 см,что на 3см больше его ширины.Найди площадь этого прямоуг??льника.
Ответить
Русский язык
Определи время и число глаголов слово ходите, поёшь, проехали, улыбнётся, умыться
Ответить
Геометрия
1. Две стороны треугольника равны 14 и 8 см, а косинус угла между ними равен 6/7. Найдите площадь этого треугольника. 2.Даны точки А(0;0),B (2;2...
Ответить
Другие предметы
Помогите пожалуйста надо поговорки приметы загадки про апрель по окружающему
Ответить
Химия
Помогитее! Сколько изомерных альдегидов и сколько кетонов соответствует формуле С5 Н10 О ?Напишите их структурные формулы , назовите по международн...
Ответить