Определи время и число глаголов слово ходите, поёшь, проехали, улыбнётся, умыться

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Определи время и число глаголов слово ходите, поёшь, проехали, улыбнётся, умыться
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ходите-н.вр.,мн.ч.;поёшь-н.вр.,ед.ч.;проехали-пр.вр.,мн.ч.,улыбнётся-буд.вр.,ед.ч.,умыться-буд.вр.,ед.ч.
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