НА ПОЛКЕ БЫЛО 12 КНИГ. НЕСКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ. ПОСЛЕ ЭТОГО ОСТАЛОСЬ НА 4 КНИГИ ??ОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЗЯЛИ. СКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ?

Математика

НА ПОЛКЕ БЫЛО 12 КНИГ. НЕСКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ. ПОСЛЕ ЭТОГО ОСТАЛОСЬ НА 4 КНИГИ ??ОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЗЯЛИ. СКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ?

Автор: Гость