НА ПОЛКЕ БЫЛО 12 КНИГ. НЕСКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ. ПОСЛЕ ЭТОГО ОСТАЛОСЬ НА 4 КНИГИ ??ОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЗЯЛИ. СКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ?
Математика
НА ПОЛКЕ БЫЛО 12 КНИГ. НЕСКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ. ПОСЛЕ ЭТОГО ОСТАЛОСЬ НА 4 КНИГИ ??ОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЗЯЛИ. СКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ?
Ответ(ы):
Гость:
Х книг - взяли х+4 книг - осталось х+х+4 = 12 всего книг на полке было 2х+4=12 2х=12-4 2х=8 х=4 книги Ответ: 4 книги взяли с полки
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