На пошив одного костюма расходуется 3 м ткани . Ателье закупило ткани на пошив 12 ко??тюмов по цене 350 руб метр. Какое здесь условие

Математика

На пошив одного костюма расходуется 3 м ткани . Ателье закупило ткани на пошив 12 ко??тюмов по цене 350 руб метр. Какое здесь условие

Автор: Гость