На пошив одного костюма расходуется 3 м ткани . Ателье закупило ткани на пошив 12 ко??тюмов по цене 350 руб метр. Какое здесь условие

Математика
На пошив одного костюма расходуется 3 м ткани . Ателье закупило ткани на пошив 12 ко??тюмов по цене 350 руб метр. Какое здесь условие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько будет стоить вся ткань на пошив двенадцати костюмов
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