На поверхности воды плавает шар из неизвестного материала. Если надавить на него ??низ с силой F , то шар окажется погруженным в воду ровно наполовину. Чтобы шар ушел под воду полностью, на него нужно надавить с силой 5F . Найд...
Физика
На поверхности воды плавает шар из неизвестного материала. Если надавить на него ??низ с силой F , то шар окажется погруженным в воду ровно наполовину. Чтобы шар ушел под воду полностью, на него нужно надавить с силой 5F . Найдите плотность шара в кг/м3 . Считайте плотность воды равной 1000 кг/м3 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давай попробуем рассуждать логически. И обозначим радиус шара буквой R. Массу шара - буквой m. Объём шара буквой V. В первом случае равновесие сил при погружении 1/2 шара получается такое: F арх (1/2)= ро_воды * g * 1/2 V = mg + F Во втором случае: F арх (1) = ро_воды * g * V = mg + 5F Заметим, что во втором случае объём погружённой части шара удвоился. заменим m по формуле плотности на ро_шара * V Тогда наши два уравнения приобретут такой вид? ро_воды * g * 1/2 * V = ро_шара * V * g + F ро_воды * g * V = ро_шара * V * g + 5F разделим оба уравнения на V, и получим ро_воды * g * 1/2 = ро_шара * g + F/V ро_воды * g = ро_шара * g + 5 F/V Имеем систему из двух уравнений с двумя неизвестными: ро_шара и F/V. Запишем в цифрах: 1000 * 10 * 0,5 = 5000 = ро_шара * 10 + F/V 1000 * 10 = 10000 = ро_шара * 10 + 5 * F/V Решаем систему (я решил на абаке, уж не обессудь, ты можешь решить как учат на алгебре), и получаем: ро_шара = 375 В общем, у меня получился ответ 375 кг/м3 Что-то решение получилось длинное, наверное можно как-то побыстрее решить, но в голову такое пришло.
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