Переведи в центнерах и килограммах :5023 кг,1260 ,70007 кг,34040 кг.
Математика
Переведи в центнерах и килограммах :5023 кг,1260 ,70007 кг,34040 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5023кг=50ц 23кг; 1260кг=12ц 60кг; 70007=700ц 7 кг; 34040кг=340ц 40 кг
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