На поверхности воды растеклась капля оливкового масла объемом 4 мм3. Определите размер молекулы масла, считая, что толщина пленки равна диаметру молекулы. Площадь поверхности пятна равна 2,4 м2.
Физика
На поверхности воды растеклась капля оливкового масла объемом 4 мм3. Определите размер молекулы масла, считая, что толщина пленки равна диаметру молекулы. Площадь поверхности пятна равна 2,4 м2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=V/S=4*10^-9/2,4=1,67*10^-9 м
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Литература