Какой характер был у Юшки

Гость: Гость:

Он был добрый душой Терпел все обиды, и несмотря на то что его били, он говорил что народ его любит Его называли бажным, то есть дураком И никто не знал, что Юшка совершает благородное дело. Он ходит все в одной одежде, не пьет чай, а все для того, что бы оплатить обучение одной девочки сироты. Этот герой самоотверженый