Какой характер был у Юшки
Литература
Какой характер был у Юшки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был добрый душой Терпел все обиды, и несмотря на то что его били, он говорил что народ его любит Его называли бажным, то есть дураком И никто не знал, что Юшка совершает благородное дело. Он ходит все в одной одежде, не пьет чай, а все для того, что бы оплатить обучение одной девочки сироты. Этот герой самоотверженый
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