Подчеркните неповествовательное предложение . Словно хобот,длинный нос.Чем не сл??н наш пылесос?Зарычит и тут же в брюшко.Улетает пыль с подушки.Пыль с ковра и пыль с кровати.Он бы ел еще хоть час.Но нажали кнопку-раз.И обжора ...

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Подчеркните неповествовательное предложение . Словно хобот,длинный нос.Чем не сл??н наш пылесос?Зарычит и тут же в брюшко.Улетает пыль с подушки.Пыль с ковра и пыль с кровати.Он бы ел еще хоть час.Но нажали кнопку-раз.И обжора замолчал.А потом и заскучал.Он мечтает после дел: "нос пошире я б хотел.Что увижу-проглочу.Ведь давно я сьесть хочу:Мячик,кубики,альбом,куклу,книжку,телефон.Чайник, на окне цветок.И с крыжовником порог.

Автор: Гость