Составить программу , которая позволит выводить количество дней в году, в зависим??сти от года, високосный и невисокосный. при вводе числа месяца будет выводить название месяца и число дней в нём.

Информатика
Составить программу , которая позволит выводить количество дней в году, в зависим??сти от года, високосный и невисокосный. при вводе числа месяца будет выводить название месяца и число дней в нём.
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