Преобразуйте в многочлен: (a-2)(a+2)-2a(5-a); (y-9)²-3y(y+1); 3(x-4)²-3x²
Математика
Преобразуйте в многочлен: (a-2)(a+2)-2a(5-a); (y-9)²-3y(y+1); 3(x-4)²-3x²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а^2-4-10а+2а^2=3а^2-10а-4 2) у^2-18у+81-3у^2-3у=-2у^2-21у+81 3) 3х^2-24х+48-3х^2=48-24х
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