В трех корзинах 100кг моркови в первых двух вместе 61кг моркови а во второй и третьей вместе 66кг Сколько килограммов моркови в каждой корзине

Математика

В трех корзинах 100кг моркови в первых двух вместе 61кг моркови а во второй и третьей вместе 66кг Сколько килограммов моркови в каждой корзине

Автор: Гость