В трех корзинах 100кг моркови в первых двух вместе 61кг моркови а во второй и третьей вместе 66кг Сколько килограммов моркови в каждой корзине

Математика
В трех корзинах 100кг моркови в первых двух вместе 61кг моркови а во второй и третьей вместе 66кг Сколько килограммов моркови в каждой корзине
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100-61=39кг-в 3 корзине 2)100-66=34кг-в 1 корзине 3)39+34=73кг-в1 и3 корзинах вместе 4)100-73=27кг=в 2 корзине
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