Источники и пути проникновения микроорганизмов в ткани рыбы

Биология
Источники и пути проникновения микроорганизмов в ткани рыбы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Объясняется это более высокой степенью обсеменения  рыбы, спецификой микрофлоры, в значительной части являющейся холодолюбивой. Попадая в условия более высокой температуры после вылова рыбы, эта микрофлора чрезвычайно быстро развивается. Рыба чаще сохраняется целиком. Поверхность ее покрыта слоем слизи, служащей для множества находящихся в ней микробов хорошей питательной средой. С другой стороны, громадное количество микробов находится в кишечнике рыбы, в большинстве случаев не удаляемом. Оттуда после гибели рыбы микробы легко попадают в ткани. Поэтому порча рыбы может происходить одновременно с поверхности и изнутри.
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