Помогите 1 задание под буквами в) и г) !Пожалуйста срочно надо !!

Математика
Помогите 1 задание под буквами в) и г) !Пожалуйста срочно надо !!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) Скорость сближения 12-5=7км/час), за 3 часа расстояние между ними было бы 7*3=21(км), это если бы они двигались с одной точки, а раз между ними было 6 км, то через 3 часа d=21-6=15(км) г) Скорость сближения 30-26=4(км/час), Первый обгонит второго на 8 км через  (t=d:v) 8:4=2(часа)
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