ДАЮ ПОСЛЕДНИЕ 100БАЛЛОВ СРОЧНО, К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ! ПОМОГИТЕ ПЖ!!! Сочините небольшой рассказ на букву п.

Русский язык
ДАЮ ПОСЛЕДНИЕ 100БАЛЛОВ СРОЧНО, К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ! ПОМОГИТЕ ПЖ!!! Сочините небольшой рассказ на букву п.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нз: Буква П. Буква П одна из букв алфавита.Это как мы знаем согласная, и парная к букве Б, глухая, шипящая.Можно сказать, что буква П одна из главных, часто-используюмых букв.
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