Роль микроорганизмов в биологической продуктивности водоема

Биология
Роль микроорганизмов в биологической продуктивности водоема
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Важная роль микроорганизмов в процессах биологической продуктивности водоемов определяется тем, что микроорганизмы разлагают мертвое органическое вещество, превращая продукты его распада в пригодные для питания водой растительности и, кроме того, сами микроорганизмы служат пищей для водных животных.
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