Наследственное владение выданное за военную службу

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Наследственное владение выданное за военную службу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первоначально временный владелец поместья, предоставлявшегося ему от государства за обязательство военной службы. Вотчинник получивший поместье, вправе владеть землей на праве наследственном.
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