Какие жизненные уроки даёт человеку генетика?
Биология
Какие жизненные уроки даёт человеку генетика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как ты будеш выглядеть и какие заболевания перейдут по наследству решили до тебя и за тебя.
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