Сколькими способами можно выбрать на роли Вини-Пуха,Пятачка,Ослика Иа и Совы четы??ех из двенадцати актеров детского театра?
Математика
Сколькими способами можно выбрать на роли Вини-Пуха,Пятачка,Ослика Иа и Совы четы??ех из двенадцати актеров детского театра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это задача на комбинаторику. Первого выбирают из 12-ти человека, второго — из оставшихся 11-ти, третьего — из 10, а последнего — из 9: 12*11*10*9 = 11880 способов.
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