НеСжатое растровое изображение размером 256 на 128 пикселей занимает 16 К Б памяти ка??ово максимально возможное число цветов палитре изображения

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Всего пикселей 256*128 = (2^8(т.е 2 в 8 степени)) * 2^7= 2^15 Тогда разрешение(глубина цвета)= объём поделить на кол-во пикселей = 2^17(16*2^13) / 2^15 = 2^2=4 тогда количество цветов = 2^4=16 цвето Ответ:16