При перемещении по участку цепи заряда 20Кл, совершена работа 0,1 Кдж , чему равно на??ряжение на участке

Физика

При перемещении по участку цепи заряда 20Кл, совершена работа 0,1 Кдж , чему равно на??ряжение на участке

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