При перемещении по участку цепи заряда 20Кл, совершена работа 0,1 Кдж , чему равно на??ряжение на участке
Физика
При перемещении по участку цепи заряда 20Кл, совершена работа 0,1 Кдж , чему равно на??ряжение на участке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: q = 20 Кл А = 0,1 Кдж =100Дж U- ? решение: по определению U=A/q=100 Дж/20 Кл=5 B ответ:5 B
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста срочно!!! Даю 20 баллов. Составьте 10 сложных предложений с сост??вными союзами потому что, оттого что, после того как, с тех п...
Окружающий мир
Математика
Окружающий мир
Какой-то из органов чувств даёт нам возможность ощутить тепло летнего солнца, обж??гающий холод ледяного ручья, боль от укола булавкой, крепкое рук...