Почему в тундре все растет медленно?
Окружающий мир
Почему в тундре все растет медленно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень сильное промерзание почв,из-за чего корневая система не может далеко проходить и растения растут очень медленно,а вырастают очень низкими
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