Какой-то из органов чувств даёт нам возможность ощутить тепло летнего солнца, обж??гающий холод ледяного ручья, боль от укола булавкой, крепкое рукопожатие , мягкость бархата?

Окружающий мир

Какой-то из органов чувств даёт нам возможность ощутить тепло летнего солнца, обж??гающий холод ледяного ручья, боль от укола булавкой, крепкое рукопожатие , мягкость бархата?

Автор: Гость