Какой-то из органов чувств даёт нам возможность ощутить тепло летнего солнца, обж??гающий холод ледяного ручья, боль от укола булавкой, крепкое рукопожатие , мягкость бархата?
Окружающий мир
Какой-то из органов чувств даёт нам возможность ощутить тепло летнего солнца, обж??гающий холод ледяного ручья, боль от укола булавкой, крепкое рукопожатие , мягкость бархата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё ощутить нам помогает кожа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сила тока в спирали электролампы 700 мА, а сопротивление лампы 310 Ом . Под каким напр??жением работает лампа
Английский язык
Переведите текст НОРМАЛЬНО. Together we are Canada One nation strong and free With sharing, friends and happiness Forever we will be!
Математика