В прямоугольном треугольнике ABC угол C=90 (градусов) M- Середина AC,N-середина BC, MN=6см у??ол MNC=30 (градусов). Найдите стороны треугольника ABC и площадь треугольника CMN

Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC угол C=90 (градусов) M- Середина AC,N-середина BC, MN=6см у??ол MNC=30 (градусов). Найдите стороны треугольника ABC и площадь треугольника CMN
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