У числа 12 старший делитель равен 6, а младший - 2. Сколько существует чисел, у которы?? старший чеслитель в 15 раз больше младшего

Математика

У числа 12 старший делитель равен 6, а младший - 2. Сколько существует чисел, у которы?? старший чеслитель в 15 раз больше младшего

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