У числа 12 старший делитель равен 6, а младший - 2. Сколько существует чисел, у которы?? старший чеслитель в 15 раз больше младшего
Математика
У числа 12 старший делитель равен 6, а младший - 2. Сколько существует чисел, у которы?? старший чеслитель в 15 раз больше младшего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бесконечное множество, n*15, где n - простое число. 2*15, 3*15, 5*15, 7*15, 11*15 .... и т.д.
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