Решите уравнения 30*(x*6)=189720 3438+X:6=10004 (800-180):x=20 *-это умножение
Математика
Решите уравнения 30*(x*6)=189720 3438+X:6=10004 (800-180):x=20 *-это умножение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*(х*6)=189720, 180х=189720, х=189720:180, х=1054 3438+х:6=10004, х:6=10004-3438, х:6= 6566, х= 6566*6= 39396 (800-180):х=20, 620:х=20, х=620:20. х=31
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