Помогите решить только 5 задачу
Геометрия
Помогите решить только 5 задачу
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Гость:
68 при прямых а и b и секущей d
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