Для компьютерного класса купили 100 дискет, упакованных в коробки двух видов: по 5 и 12 дискет в каждой коробке. Сколько купили каждого вида , если больших оказалось на 3 меньше, чем маленьких. Решите пожалуйста) ( система урав...

Алгебра

Для компьютерного класса купили 100 дискет, упакованных в коробки двух видов: по 5 и 12 дискет в каждой коробке. Сколько купили каждого вида , если больших оказалось на 3 меньше, чем маленьких. Решите пожалуйста) ( система уравнений )

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