Для компьютерного класса купили 100 дискет, упакованных в коробки двух видов: по 5 и 12 дискет в каждой коробке. Сколько купили каждого вида , если больших оказалось на 3 меньше, чем маленьких. Решите пожалуйста) ( система урав...
Алгебра
Для компьютерного класса купили 100 дискет, упакованных в коробки двух видов: по 5 и 12 дискет в каждой коробке. Сколько купили каждого вида , если больших оказалось на 3 меньше, чем маленьких. Решите пожалуйста) ( система уравнений )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть маленьких было х коробок, а больших у, составляем два уравнения:5x+12y=100 и х-у=3 решаем систему двух уравнений, из второго определяем х=у+3 и подставляем в первое, получаем 5y+15+12y=100, находим у = 5, тогда х = 8. Ответ: Больших коробок купили 5 штуки, маленьких - 8
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