Против кого направлен юмор автора?Чехов рассказ хамелеон
Литература
Против кого направлен юмор автора?Чехов рассказ хамелеон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его герой – полицейский надзиратель Очумелов – выражение готовности пресмыкаться перед высшими, унижать низших, выслуживаться и вести себя подло. С помощью юмора и сатиры Чехов обличает мир пошлости.
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