Определить по схема 1 общее сопротивление данного участка цепи и силу тока в неразветленной части цепи
Физика
Определить по схема 1 общее сопротивление данного участка цепи и силу тока в неразветленной части цепи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=R1*R2/(R1+R2)=2*8/(2+8)=1,6 Ом I=U/R=8/1,6=5 A I1=U/R1=8/2= 4A I2=U/R2=8/8=1 A
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