Проблема произведвния зайчья лапа

Гость: Гость:

Прочитав рассказ К.Паустовского "Заячьи лапы", я увидел (или увидела) что в нём автор поднимает как минимум две проблемы: первая связана с равнодушием одним людей (это в рассказе ветеринар, к которому Ваня принес зайца с обожженными лапами) и добротой других, а вторая - это тесная взаимосвязь природы и человека.