Проблема произведвния зайчья лапа
Литература
Проблема произведвния зайчья лапа
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Гость:
Прочитав рассказ К.Паустовского "Заячьи лапы", я увидел (или увидела) что в нём автор поднимает как минимум две проблемы: первая связана с равнодушием одним людей (это в рассказе ветеринар, к которому Ваня принес зайца с обожженными лапами) и добротой других, а вторая - это тесная взаимосвязь природы и человека.
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