Проблема произведвния зайчья лапа

Литература
Проблема произведвния зайчья лапа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитав рассказ К.Паустовского "Заячьи лапы", я увидел (или увидела)  что в нём автор поднимает  как минимум две проблемы: первая связана с равнодушием одним людей (это в рассказе ветеринар, к которому Ваня принес зайца с обожженными лапами) и добротой других, а вторая - это тесная взаимосвязь природы и человека.
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