Задания по теме ''Одноатомные спирты''
Химия
Задания по теме ''Одноатомные спирты''
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одноатомные спирты - спирты, у которых имеется одна гидроксильная группа. 1) Предельный одноатомный спирт массой 30 г взаимодействует с избытком натрия, образуя водород объёмом 5,6 литров. Найти формулу спирта. 2) Массовые доли углерода, водорода и кислорода в спирте соответственно равны: 52,18% , 13,04% и 34,78% . Вывести формулу этого спирта .
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